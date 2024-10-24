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CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP MYK toplantısı genel merkezde yapıldı ve terör saldırıları gündeme alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 22:16
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Sona Erdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, parti genel merkezinde yaklaşık 3 saat sürdü.

TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Gündemde

Toplantının gündeminde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı yer aldı. CHP MYK, sabah saatlerinde de yukarıda bahsi geçen saldırıya dair yaklaşık 2 saat süren bir toplantı düzenlemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabahki toplantının ardından ikinci kez...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabahki toplantının ardından ikinci kez CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabahki toplantının ardından ikinci kez...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabahki toplantının ardından ikinci kez CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

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