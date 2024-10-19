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Cibaliya Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 33 Ölü

İsrail’in Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırısında 33 kişi yaşamını yitirdi, 85 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 01:48
Cibaliya Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 33 Ölü

İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 33 kişi hayatını kaybetti. Yaralananların sayısı ise 85 olarak bildirildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi'nde 14 gündür süren kuşatma, sağlık sisteminin çökmesine ve iletişim hatlarının kesilmesine yol açarak ciddi bir insani felakete sebep oluyor. Saldırılar akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Filistin Hükümeti'nden Açıklama

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca, durumu ağır olan yaralılar arasında sayının artırılabileceği ifade edildi.

Dünya Ülkelerine Tepki Çağrısı

Yetkililer, devam eden saldırıların dünya ülkeleri tarafından sessizce izlenmesini kınayarak, "Filistin halkına karşı gerçekleştirilen bu soykırımı en güçlü şekilde kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Kayıpların artmasından endişe ediliyor ve enkaza hala kurtarılmayı bekleyen birçok kişinin olduğu düşünülüyor.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı ve diğer sivil hedeflere yönelik saldırılardan, İsrail ve uluslararası destek veren ülkelerin sorumlu olduğu vurgulandı. "Uluslararası toplum ve küresel örgütler, Gazze'deki durumu durdurmak için baskı kurmalıdır" denildi.

Uzun Süredir Süren Saldırılar

İsrail'in 377 gündür Gazze'deki saldırılarına devam ettiği, bu süreçte 42 bin 500 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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