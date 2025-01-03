Çiftçilere 2,3 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Gerçekleşecek

Çiftçilere 2,3 Milyar Lira Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin lira tutarındaki destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemeleriyle ilgili detayları aktararak, "Üreticinin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Destek Tutarları

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, desteklemenin ayrıntıları şu şekilde: Hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 360 milyon 683 bin 315 lira, hububat için 892 milyon 416 bin 153 lira ve hayvan gen kaynakları için 45 milyon 137 bin 275 lira ayrılmıştır.

Bu destek ödemeleri, tarım sektörünün güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.