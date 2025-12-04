Çifte Dezavantajdan Çifte Güce: Erzurum'da 12 Özel İhtiyaçlı Kızın Sergisi

Çifte Dezavantajdan Çifte Güce projesi Erzurum'da meyvesini verdi

Erzurum'da yürütülen ve dört ay süren eğitimlerin sonunda, 12 özel ihtiyaçlı kız çocuğunun ortaya koyduğu eserler sergilendi. Proje, katılımcıların kişisel yeteneklerini geliştirmeyi ve dezavantajlarını güce dönüştürmeyi hedefledi.

Projenin arkasındaki ekip ve destek

Projeye öncülük eden Araştırma Görevlisi Sonay Serpil Daşkesen liderliğinde, Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler görev aldı. Araştırmacılar arasında Doç. Dr. Halil Daşkesen, Doç.Dr. Murat Han Er, Doç.Dr. Hasan Hüseyin Yılmaz, Doç. Dr. Deniz Bedir ve Dr. Öğretim Üyesi Başak Gülüm yer aldı.

Çalışma, TÜBİTAK 'Özel İhtiyaçlı Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı' tarafından da desteklendi.

Eğitimler, etkinlikler ve sergi

Projede dört ay boyunca katılımcılarla spor, resim, heykel ve fotoğraf gibi disiplinlerde atölye çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar, çocukların kendilerini ifade etmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına odaklandı.

Hazırlanan eserler Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi'nde sergilendi.

Açıklama

Prof. Dr. Bünyamin Aydemir ile akademisyenlerin açtığı sergiyle ilgili bilgi veren Araştırma Görevlisi Sonay Serpil Daşkesen, amaçlarının çocukların dezavantajlarını güce dönüştürmek olduğunu belirtti. Sonay Serpil Daşkesen, çocuklarla spor, resim, heykel ve fotoğraf gibi kişisel yetenekleri geliştirici etkinlikler yaparak, onların kendilerini ifade etmelerine ve yeni beceriler kazanmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

