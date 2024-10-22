Cihat Yıldız'ın Yargılanması Başladı

Cihat Yıldız, FETÖ ile İlgili Suçlamalarla Yargılandı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından örgütün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olmakla suçlanan Cihat Yıldız, mahkeme önüne çıktı.

Duruşma Detayları

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tutuklu sanık Cihat Yıldız, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Yıldız, kimlik eksikliği nedeniyle avukatına vekalet veremediğini, bu durumun da iddianameyi görmesine engel olduğunu belirtti. Önümüzdeki celse savunma yapma niyetinde olduğunu ifade etti.

Tanık İfadeleri ve Açıklamalar

Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan H.D, 2017 yılında Amasya Adliyesi'nde bir savcıyla olan görüşmesinde Cihat Yıldız'ı gördüğünü ve savcının ona "Oğuz abi" diye hitap ettiğini aktardı. Tanık, Yıldız ile olan tanışıklığını, basında çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi.

Mahkemenin Ara Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının eksik kalmaması için duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi.

İddianameye Göre Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Cihat Yıldız'ın Beylikdüzü'nde yakalandığı ve FETÖ ile bağlantıları olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Yıldız'ın Bank Asya'daki hesabında büyük bir artış tespit edilmesi ve telefonunda örgüt mensupları tarafından kullanılan kriptolu uygulamalar bulunması dikkat çekiyor.

Cezalandırma Talebi

Cihat Yıldız, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlaması ile yakalanırken ağabeyine ait kimlik belgesini kullanması nedeniyle "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlamasıyla 17 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.