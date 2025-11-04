Çilesiz ve Karakavak Taziye Evleri Yakında Hizmete Açılıyor

Başkan Geçit Yerinde İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim vaatleri arasında yer alan Taziye Evleri Projesi kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçenin farklı mahallelerinde temeli atılan modern ve konforlu taziye evleri, hayırseverlerin destekleriyle birer birer tamamlanıyor.

Başkan Geçit, yapımı devam eden Çilesiz ve Karakavak Taziye Evlerinde incelemelerde bulunarak, projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Taziye evlerinin, vatandaşların acılı günlerinde bir araya gelerek dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaları açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Geçit, kısa sürede tamamlanacak olan bu projelerin ilçeye değer katacağını ifade etti.

"25. ve 26. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Adnan Boynukara tarafından, merhum Mahmut Boynukara’nın aziz hatırasına yaptırılan Çilesiz Mahallesi Mahmut Boynukara Taziye Evi ile Karakavak Taziye Evi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Seçim döneminde sözünü verdiğimiz ‘Taziye Evleri’ projemiz kapsamında yapımına başlanan bu iki taziye evimizin inşaatları planlandığı şekilde ilerliyor. Belediyemizin destekleriyle, hayırsever iş insanlarımız tarafından inşa edilen bu yapılar; hemşehrilerimizin acılı günlerinde bir araya gelebileceği, dayanışma duygusunu hissedebileceği modern ve ferah mekânlar olarak tasarlandı. Çilesiz Taziye Evimizin büyük bir bölümü tamamlandı, Karakavak Taziye Evimizin ise kaba inşaatı sona erdi. İnşallah çok yakın bir zamanda her iki taziye evimizi de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız"

Hayırsever desteğine vurgu yapan Başkan Geçit, "Yeşilyurt’un farklı mahallelerinde hayata geçirdiğimiz taziye evleri projelerimizde emeği geçen tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yürüttüğümüz bu hizmetlerde, hayırseverlerimizin katkısı bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

