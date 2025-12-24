DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Çilimli'de Eğitim ve Spor İçin Güç Birliği Protokolü

Çilimli'de belediye, İlçe Milli Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü ile spor okulları 'Eğitimde Kalkınma Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:09
Çilimli'de Eğitim ve Spor İçin Güç Birliği Protokolü

Çilimli'de Eğitim ve Spor İçin Güç Birliği Protokolü

DÜZCE (İHA) – Çilimli ilçesinde belediye ve ilgili kurumlar ile spor okulları arasında "Eğitimde Kalkınma Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza Töreni

Proje, Çilimli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçirildi. İmza törenine Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Karayiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cahit Demir ile 4 büyük kulübün futbol okulu temsilcileri katıldı.

Projenin Amaçları

İmzalanan protokolle ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanlarda çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca projenin, yerel spor kulüplerinin güçlendirilmesi ve sportif altyapının daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, belediye olarak sürecin altyapı, organizasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif rol üstleneceklerini belirterek, iş birliğinin ilçeye umut ve vizyon kazandıracağını söyledi.

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE VE İLGİLİ KURUMLAR İLE SPOR OKULLARI ARASINDA "EĞİTİMDE...

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE VE İLGİLİ KURUMLAR İLE SPOR OKULLARI ARASINDA "EĞİTİMDE KALKINMA PROJESİ" KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

DÜZCE'NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYE VE İLGİLİ KURUMLAR İLE SPOR OKULLARI ARASINDA "EĞİTİMDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bruce Willis'in Beyni Klinik Araştırmalar İçin Bağışlanacak — Eşi Emma Heming Willis Açıkladı
2
Melikgazi'de Kayseri Tayyare Fabrikası ve Havacılık Serüveni Konuşuldu
3
Bitlis’te İlk Derin Plan (Deep Plane) Yüz Germe Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
4
İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan Binlerce Eşya İETT'de Sergilendi
5
Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı
6
Mehmet Yiğit, Söke Kaymakamı Ali Akça ile Eğitimde İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
7
Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği: Parklar ve Okullar Yenileniyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı