Çilimli'de Eğitim ve Spor İçin Güç Birliği Protokolü

DÜZCE (İHA) – Çilimli ilçesinde belediye ve ilgili kurumlar ile spor okulları arasında "Eğitimde Kalkınma Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza Töreni

Proje, Çilimli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü paydaşlığında hayata geçirildi. İmza törenine Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Miraç Karayiğit, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cahit Demir ile 4 büyük kulübün futbol okulu temsilcileri katıldı.

Projenin Amaçları

İmzalanan protokolle ilçedeki çocuk ve gençlerin eğitim, spor, sosyal ve kültürel alanlarda çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Ayrıca projenin, yerel spor kulüplerinin güçlendirilmesi ve sportif altyapının daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, belediye olarak sürecin altyapı, organizasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında aktif rol üstleneceklerini belirterek, iş birliğinin ilçeye umut ve vizyon kazandıracağını söyledi.

