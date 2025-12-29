Ciltte Yaz Etkilerini 3 Adımda Silin: Altın İğne, Lazer, Mezoterapi

Ciltte Yaz Etkilerini 3 Adımda Silin

Yaz aylarında yoğun güneş ışınları, artan sıcaklık ve nemin ciltte leke, elastikiyet kaybı ve nem dengesinde bozulma yarattığını belirten Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Hatice Duman, kışa girerken doğru uygulamaların cilt sağlığında belirleyici olduğunu vurguladı.

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Hatice Duman, cilt yenileme ve onarımı hakkında bilgi verdi. Duman, yaz boyunca güneşe maruz kalan ciltte kolajen kaybı, renk düzensizlikleri ve mat bir görünümün sık görüldüğünü ifade ederek, "Kış öncesinde yapılan doğru uygulamalarla cildin yenilenmesi desteklenebilir" dedi.

Mikro iğneli radyofrekans (Altın iğne) ile cilt yenilenmesi

Altın iğne uygulamasının cildin alt katmanlarına kontrollü radyofrekans enerjisi verdiğini anlatan Uzm. Dr. Duman, bu yöntemin kolajen ve elastin üretimini uyardığını belirtti. Duman, "Yazın genişleyen gözenekler, ince kırışıklıklar ve elastikiyet kaybı üzerinde etkili olan Altın iğne, kış öncesi cildi daha sıkı ve dayanıklı hale getirir" ifadelerini kullandı.

Lazer ile ton eşitleme ve kolajen desteği

Dr. Duman, lazer sistemlerinin güneş kaynaklı lekeleri azaltmaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olduğunu kaydetti. "Doğru protokolle uygulandığında lazer, kolajen üretimini destekleyerek daha pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt görünümü sağlar" dedi ve lazer uygulamalarının cildi kışın soğuk ve kuru havasına karşı da güçlendirdiğini vurguladı.

Mezoterapi ile derin nem ve beslenme

Soğuk havalarda cildin nem ve vitamin ihtiyacının arttığını ifade eden Uzm. Dr. Duman, mezoterapinin hyaluronik asit, vitamin ve aminoasit içerikleriyle cildi derinlemesine beslediğini belirtti. Duman, "Mezoterapi hyaluronik asit, vitamin ve aminoasit içerikleriyle cildi derinlemesine besleyerek kuruluk, donukluk ve ince çizgilerin önlenmesine yardımcı olur" diye konuştu.

Özetle, Uzman Dr. Hatice Duman, yazın oluşturduğu cilt sorunlarının altın iğne, lazer ve mezoterapi kombinasyonuyla kış öncesinde etkin şekilde giderilebileceğini, doğru uygulamalarla cildin yenilenip güçlendirilebileceğini belirtti.

