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Çin, ABD'ye Yeni Pandalar Gönderdi

Çin tarafından ABD'ye gönderilen iki panda, Washington'da hayvanseverlerle buluşmak üzere ülkeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:45
Çin, ABD'ye Yeni Pandalar Gönderdi

Çin'den Yeni Panda Gönderimi

Çin, Bao Li ve Çing Bao isimli iki pandayı ABD'ye ulaştırdı. Pandaların taşıdığı uçak, Virginia eyaletindeki Dulles Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Pandalar Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde Buluşacak

Bu tatlı pandalar, Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'nde hayvanseverlerle bir araya gelecek. Pandalar, 10 yıl boyunca ABD’de kalacak.

İşbirliği ve Biyoçeşitlilik Üzerine Açıklamalar

Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği, Sıçuan eyaletinden yollanan pandaların, küresel biyoçeşitliliğe katkıda bulunmanın yanı sıra, iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek adına atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Panda Hastalıkları ve Koruma Çalışmaları

Liu Pıngyü, Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, işbirliğinin panda hastalıklarının önlenmesi ve tedavisine odaklanacağını söyledi. Liu, bu yeni pandaların Çin ile ABD ilişkilerine taze bir başlangıç yapacağına dikkat çekti.

Panda Diplomasisi

Çin, 'panda diplomasisi' olarak adlandırdığı programla 20'den fazla ülkede pandalar kiralamaktadır. Bu tatlı hayvanlar, dostluğu pekiştirme ve ülke imajını güçlendirme işlevi görüyor.

Tarihi Arka Plan

Panda diplomasisi, 1972 yılında başlamış olup, 52 yıl boyunca sürmüştür. 6 Aralık 2000'de ABD Ulusal Hayvanat Bahçesi için kiralanan Mei Xiang ve Tian Tian adlı pandaların, 7 Aralık 2023 tarihinde Çin'e dönmesiyle bu süreç sona ermiştir.

Gelecek Umutları

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz yıl aralık ayında üç pandanın geri gönderilmesi ile ilgili olarak, yeniden panda gönderebileceklerini ifade etti. Bu, iki ülke arasında yukarıda belirtilen dostluk bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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