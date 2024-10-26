Çin Bağlantılı Hackerlar Trump ve Vance'i Hedef Aldı İddiası

Çin Bağlantılı Hackerların Hedefinde Trump ve Vance

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ve başkan yardımcısı adayı James David Vance'in, Çin bağlantılı hackerlar tarafından hedef alındığı iddia ediliyor.

FBI ve CISA'dan Ortak Açıklama

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı (CISA), Çin Halk Cumhuriyeti bağlantılı kişilerin ticari telekomünikasyon altyapısına izinsiz erişimiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu erişimden etkilenen şirketlerle iletişime geçildiği ancak kimlerin hedef alındığına dair belirli bilgilerin paylaşılmadığı ifade edildi.

Demokratların da Hedefte Olabileceği İddiası

Öte yandan, CBS gazetesine yansıyan haberlere göre, Trump ve Vance'in yanı sıra Demokratların seçim kampanyalarıyla bağlantılı kişilerin de potansiyel hedefler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Pek çok detayın belirsizliğini koruduğu vurgulanırken, olası siber operasyonun ve ele geçirildiği ifade edilen bilgilerin kapsamı hakkında açıklama yapılmadığı ifade edildi.