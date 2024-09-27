DOLAR
34,15 -0,03%
EURO
38,17 0,33%
ALTIN
2.912,52 0,71%
BITCOIN
2.245.529,73 -1,58%

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Kutlandı

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda, Çin'in 75. kuruluş yılı kutlandı, ikili ilişkiler vurgulandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 23:15
Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yıldönümü Kutlaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin ve birçok davetli katıldı. Resepsiyonun başlangıcında, iki ülkenin milli marşları okundu.

Başarılar ve Hedefler

Büyükelçi Liu, yaptığı konuşmada, 75 yıl boyunca Çin Komünist Partisi liderliğinde sağlanan ekonomik kalkınma ve sosyal istikrarın altını çizdi. Liu, "Çin tarzı modernleşme süreci, güçlü bir devletin kurulmasına ve ulusun yeniden canlanmasına katkı sağlamaktadır" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ekonomik Katkılar

2023 yılında, Çin'in dünya ekonomisindeki payının %17'ye çıktığını ve küresel büyümeye olan katkısının %30'un üzerinde olduğunu belirten Liu, Kuşak ve Yol Girişimi'nin uluslararası işbirliğine sağladığı katkıları vurguladı.

Çin-Türkiye İlişkileri

Liu, Şi Cinping ve Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin katkılarıyla iki ülkenin ilişkilerinin güçlendiğini dile getirdi. "Çin ve Türkiye, kadim uluslar olarak dostluk bağlarını güçlendirmekte kararlıdırlar" dedi.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

Büyükelçi Liu, iki ülkenin temel hassasiyetlerine saygı göstereceğini ve ilişkilerin gelişimi için sağlam bir temel oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor Planı'nın entegrasyonu ve işbirliğini genişletme niyetinde olduklarını ifade etti.

Kutlamalar ve Yemek İkramı

Konuşmanın ardından, etkinlikte pasta kesimi yapıldı ve geleneksel Çin kültürünü temsil eden sanatçılar gösteri sundu. Davetlilere, Çin mutfağının lezzetleri ikram edildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Antalya'da Hapis Cezası Bulunan 204 Kişi Yakalandı
3
Biden, İsrail'in Beyrut İle İlgili Saldırıları Hakkında Açıklama Yaptı
4
Hakan Fidan, İİT Toplantısında Filistin Konusunu Gündeme Getirdi
5
Hakan Fidan, New York'ta Irak Dışişleri Bakanı ile Görüştü
6
Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail Saldırıları Nedeniyle ABD Ziyaretini Yarıda Kesti
7
Guterres'ten İsrail-Lübnan Geriliminde Uyarı

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor