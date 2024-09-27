Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yılı Kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yıldönümü Kutlaması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, ülkenin kuruluşunun 75. yılı dolayısıyla özel bir resepsiyon düzenledi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çin Büyükelçisi Liu Şaobin ve birçok davetli katıldı. Resepsiyonun başlangıcında, iki ülkenin milli marşları okundu.

Başarılar ve Hedefler

Büyükelçi Liu, yaptığı konuşmada, 75 yıl boyunca Çin Komünist Partisi liderliğinde sağlanan ekonomik kalkınma ve sosyal istikrarın altını çizdi. Liu, "Çin tarzı modernleşme süreci, güçlü bir devletin kurulmasına ve ulusun yeniden canlanmasına katkı sağlamaktadır" şeklinde ifadelerde bulundu.

Ekonomik Katkılar

2023 yılında, Çin'in dünya ekonomisindeki payının %17'ye çıktığını ve küresel büyümeye olan katkısının %30'un üzerinde olduğunu belirten Liu, Kuşak ve Yol Girişimi'nin uluslararası işbirliğine sağladığı katkıları vurguladı.

Çin-Türkiye İlişkileri

Liu, Şi Cinping ve Recep Tayyip Erdoğan gibi liderlerin katkılarıyla iki ülkenin ilişkilerinin güçlendiğini dile getirdi. "Çin ve Türkiye, kadim uluslar olarak dostluk bağlarını güçlendirmekte kararlıdırlar" dedi.

Geleceğe Yönelik İşbirlikleri

Büyükelçi Liu, iki ülkenin temel hassasiyetlerine saygı göstereceğini ve ilişkilerin gelişimi için sağlam bir temel oluşturacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye'nin Orta Koridor Planı'nın entegrasyonu ve işbirliğini genişletme niyetinde olduklarını ifade etti.

Kutlamalar ve Yemek İkramı

Konuşmanın ardından, etkinlikte pasta kesimi yapıldı ve geleneksel Çin kültürünü temsil eden sanatçılar gösteri sundu. Davetlilere, Çin mutfağının lezzetleri ikram edildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenledi. Resepsiyona katılan Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, konuşma yaptı.