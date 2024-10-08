Çin, Pakistan'daki Terör Saldırısının Ardından Seyahat Uyarısı Yayınladı

Çin, Terör Saldırısı Sonrası Seyahat Uyarısı Yayımladı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde meydana gelen ve iki Çinli vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısının ardından, Çin hükümeti vatandaşlarına uyarıda bulundu. Son zamanlarda Pakistan'da artan terör saldırılarına dikkat çeken yetkililer, özellikle belirli bölgelere seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Seyahat Önerileri ve Güvenlik İhlalleri

Çin'in İslamabad Büyükelçiliği, vatandaşlarına ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerine seyahat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin Dışişleri Bakanlığı da gelen uyarılara paralel olarak, saldırının arkasındaki kişilerin bir an önce yakalanmasını talep etti.

Olayın Ayrıntıları

Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı civarında, bir Çinli elektrik şirketine ait çalışanları taşıyan bir konvoya yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırıda, dört yabancı uyruklu kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Saldırıyı üstlenen Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA), bölgedeki ayrılıkçı bir grup olarak biliniyor.

Proje Güvenliği ve Artan Tehditler

Pakistan'da son yıllarda, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamında inşa edilen büyük ölçekli projelere yönelik saldırılarda artış gözlemleniyor. Yıl içerisinde Belucistan eyaletinde bulunan bir hava üssü ve limana yönelik saldırılar düzenlendi. Bunun yanı sıra, 25 Mart 2023 tarihinde Dasu Hidroelektrik Santrali inşaatındaki bir konvoya da saldırı düzenlenmişti. Bu durum, Çin yatırımlarını ve çalışanlarını tehdit eden güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirmiş oldu.