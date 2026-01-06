Çine Kaymakamı Ali Erdoğan’dan Jandarma Komutanı ve Personele Başarı Belgesi

Kaymakamlıkta düzenlenen törende jandarma personelinin fedakârlığı vurgulandı

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçede genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özveri ve gayretlerden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, jandarma teşkilatının ilçede huzur ve güven ortamının korunmasında üstlendiği görevlerin önemi bir kez daha vurgulandı. Kaymakam Erdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadelede jandarma personelinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirtti.

Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çekildi. Erdoğan, jandarma teşkilatının devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Başarı belgesi takdim edilen İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve jandarma personelini tek tek tebrik eden Kaymakam Erdoğan, bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla görev yapacaklarına inandığını söyledi. Kamu düzeninin korunmasının ekip çalışması ve disiplinli görev anlayışıyla mümkün olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Erdoğan, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak personele başarılarının sürdürülebilir olması temennisinde bulundu.

Tören, başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, İLÇEDE GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİ VE GAYRETLERDEN DOLAYI İLÇE JANDARMA KOMUTANI MEMİŞ ARI VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI BELGESİ VERDİ.