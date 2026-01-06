Çine Kaymakamı Ali Erdoğan’dan Jandarma Komutanı ve Personele Başarı Belgesi

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve jandarma personeline güvenlik hizmetlerindeki özverileri için başarı belgesi verdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:44
Çine Kaymakamı Ali Erdoğan’dan Jandarma Komutanı ve Personele Başarı Belgesi

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan’dan Jandarma Komutanı ve Personele Başarı Belgesi

Kaymakamlıkta düzenlenen törende jandarma personelinin fedakârlığı vurgulandı

Çine Kaymakamı Ali Erdoğan, ilçede genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda gösterdikleri özveri ve gayretlerden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline başarı belgesi verdi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen programda, jandarma teşkilatının ilçede huzur ve güven ortamının korunmasında üstlendiği görevlerin önemi bir kez daha vurgulandı. Kaymakam Erdoğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile suç ve suçlularla etkin mücadelede jandarma personelinin büyük fedakârlık gösterdiğini belirtti.

Özellikle kırsal mahallelerde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayiş uygulamaları ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığına dikkat çekildi. Erdoğan, jandarma teşkilatının devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

Başarı belgesi takdim edilen İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı ve jandarma personelini tek tek tebrik eden Kaymakam Erdoğan, bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla görev yapacaklarına inandığını söyledi. Kamu düzeninin korunmasının ekip çalışması ve disiplinli görev anlayışıyla mümkün olduğunun altını çizdi.

Kaymakam Erdoğan, güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak personele başarılarının sürdürülebilir olması temennisinde bulundu.

Tören, başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, İLÇEDE GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK...

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, İLÇEDE GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA GÖSTERDİKLERİ ÖZVERİ VE GAYRETLERDEN DOLAYI İLÇE JANDARMA KOMUTANI MEMİŞ ARI VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI BELGESİ VERDİ.

ÇİNE KAYMAKAMI ALİ ERDOĞAN, İLÇEDE GENEL GÜVENLİK, ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Darıca'da 37 Bin Öğrenciye Uygulamalı Afet Eğitimi
2
Söke'de Gıda Denetimleri Sürüyor: Ağaçlı Mahallesi'nde İşletmeler Denetlendi
3
Hakkari'de Sağlık Seferberliği: 520 Hasta 5 Günde Kurtarıldı
4
İstanbul'da kalp mucizesi: 75 yaşındaki Emine Yalçın'a durdurulmadan mitral kapak ameliyatı
5
Pehlivanköy'de Gıda Denetimleri Sıkı Takipte
6
Yatağan Yörük Obaları Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları