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Çinli Dağcı Hı Cing, 8 Bin Metre Üstündeki 14 Zirveye Tırmanan İlk Kadın Oldu

Hı Cing, 8 bin metrelik 14 zirveye tırmanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 20:45
Çinli Dağcı Hı Cing, 8 Bin Metre Üstündeki 14 Zirveye Tırmanan İlk Kadın Oldu

Çinli Dağcı Hı Cing, Tarihe Geçti

Çinli dağcı Hı Cing, 8 bin metrenin üzerindeki 14 dağ zirvesine tırmanan ilk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, ona sadece kendi ülkesinde değil, dünya genelinde de büyük bir takdir kazandırdı.

Shishapangma Zirvesi'ne Tırmanışı

Xinhua haber ajansına göre, Hı Cing, 9 Ekim tarihinde Tibet Özerk Bölgesi sınırlarında bulunan 8 bin 27 metrelik Shishapangma Zirvesi’ne tırmanarak bu zirveleri tamamladı. 36 yaşındaki dağcı, zorlu parkurlarını oksijen desteği olmadan aşarak bu başarıyı elde etti.

14 Zirveye Yolculuğu

Hı'nın 14 zirveye olan yolculuğu 2017 yılında Himalaya Dağları'nın Manaslu Zirvesi ile başladı. Ardından sırasıyla:

  • 2018'de Makalu,
  • 2019'da Annapurna,
  • 2021'de Dhaulagiri,
  • 2022'de Everest, Lhotse, K2 ve Broad Peak,
  • 2023'te Kanchenjunga, Nanga Parbat, Gasherbrum II, Gasherbrum I ve Cho Oyu zirvelerine tırmandı.

Shishapangma, Hı'nın tırmandığı 14. ve son 8 bin metrelik zirve oldu.

Geçmişteki Efsaneler

Bu alanda daha önce Reinhold Messner, 1986 yılında oksijen desteği olmadan 14 zirveye tırmanmayı başaran ilk kişi olmuştu. 2010 yılında İspanyol Edurne Pasaban, oksijen desteğiyle zirveleri tamamlayan ilk kadın iken, 2011'de Avusturyalı Gerlinde Kaltenbrunner oksijen kullanmadan bu başarıya ulaştı.

Az Sayıda Yüksek İrtifa Dağcısı

Dünyada 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye tırmanabilen az sayıda yüksek irtifa dağcısı bulunmaktadır. Türk dağcı Tunç Fındık da 2023 yılında bu zirveleri tamamlayarak bu prestijli gruba katılmıştır.

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