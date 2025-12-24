DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,67 0,02%
ALTIN
6.190,82 -0,16%
BITCOIN
3.741.400,18 0,7%

Çocuklarda Bakteriyel Menenjit: Erken Tanı ve Aşı Hayat Kurtarıyor

Uzm. Dr. Ali Şal, çocuklarda bakteriyel menenjitin hızla ilerleyebildiğini, belirtilerin tanınması ve aşılamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:53
Çocuklarda Bakteriyel Menenjit: Erken Tanı ve Aşı Hayat Kurtarıyor

Çocuklarda Bakteriyel Menenjit: Erken Tanı ve Aşı Hayat Kurtarıyor

Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Şal çocuklarda menenjitin hızla ilerleyebilen ve erken tanı konulmadığında hayati risk taşıyan bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Menenjit nedir, neden tehlikelidir?

Uzm. Dr. Ali Şal, menenjitin beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Şal, "Menenjit; bakteri, virüs ya da daha nadiren mantarlar nedeniyle gelişebilir. Özellikle bazı türleri çok hızlı seyredebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir" dedi.

Bakteriyel menenjitin menenjit türleri arasında en ağır ve en riskli tabloyu oluşturduğunu vurgulayan Şal, şu uyarıda bulundu: "Bakteriyel menenjit saatler içinde hızla ilerleyebilir. Tedavi geciktiğinde işitme kaybı, nörolojik hasar, öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sonuçlara ve yaşam kaybına neden olabilir. Bu nedenle belirtilerin başlamasından itibaren zamanla yarış söz konusudur. Bakteriyel menenjitte yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, kusma ve bilinç değişikliği gibi belirtiler daha belirgin ve ağır seyredebilir. Bu tabloda evde beklemek son derece tehlikeli sonuçlara sebep olabilir".

Belirtiler ve hangi durumda acele edilmeli

Menenjitin erken dönem belirtileri bazen basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla karıştırılabiliyor. Uzm. Dr. Ali Şal, ailelerin özellikle dikkate alması gereken belirtileri şöyle sıraladı:

"Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, kusma, ışığa karşı hassasiyet, uykuya meyil, bilinç bulanıklığı, bebeklerde huzursuzluk, bıngıldakta kabarıklık ve beslenme güçlüğü."

Şal, "Bu belirtilerden bir ya da birkaçının birlikte görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyerek erken tedavinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Aşılar en güçlü koruma

Uzm. Dr. Ali Şal, menenjit vakalarının önemli bir bölümünün aşılarla önlenebildiğini hatırlatarak, aşılamanın hem bireysel hem de toplumsal koruma açısından kritik rol oynadığını vurguladı: "Ulusal aşı takviminde yer alan hemofilus influenza tip b (Hib), pnömokok ve meningokok aşıları, çocukları menenjitin en ağır ve ölümcül formlarına karşı korumaktadır. Özellikle meningokok kaynaklı menenjitler çok hızlı ilerlemekte ve saatler içinde hayati risk oluşturabilmektedir. Meningokok aşısı bu nedenle yalnızca bireysel değil, salgınların önlenmesi açısından da hayati öneme sahiptir. Erken yaşta ve uygun zamanda yapılan meningokok aşılaması, ani gelişen ağır tablo ve ölüm riskini belirgin ölçüde azaltmaktadır".

Şal, bazı menenjit aşılarının ulusal aşı takvimi dışında yer alabileceğini belirterek, "Hekim önerisiyle uygulanan ek meningokok aşıları da özellikle okul çağındaki çocuklar, ergenler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için büyük önem taşır. Aşıların zamanında, eksiksiz ve önerilen dozlarda yapılması, hastalıktan korunmanın en etkili yoludur" ifadelerini kullandı.

Toplumsal farkındalık ve okul ortamlarının rolü

Menenjitin hızlı seyri nedeniyle toplumun tüm kesimlerinin belirtiler konusunda bilinçli olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Ali Şal, "Okullar, kreşler ve yurtlar gibi kalabalık ortamlar, menenjit etkenlerinin yayılımını kolaylaştırabilir. Bu nedenle öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin menenjit belirtilerini tanıması, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapması büyük önem taşır" dedi.

Şal son olarak, "Ateş, baş ağrısı, kusma, ense sertliği gibi belirtilerin hafife alınmaması ve ‘geçer’ düşüncesiyle beklenmemesi gerekir. Menenjitte zaman, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bilinçli aileler ve duyarlı eğitim kurumları, bu hastalığın yol açabileceği ağır sonuçların önüne geçilmesinde kilit rol oynar" uyarısında bulundu.

UZM. DR. ALİ ŞAL

UZM. DR. ALİ ŞAL

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bruce Willis'in Beyni Klinik Araştırmalar İçin Bağışlanacak — Eşi Emma Heming Willis Açıkladı
2
Melikgazi'de Kayseri Tayyare Fabrikası ve Havacılık Serüveni Konuşuldu
3
Bitlis’te İlk Derin Plan (Deep Plane) Yüz Germe Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
4
İstanbul'da Toplu Taşımada Unutulan Binlerce Eşya İETT'de Sergilendi
5
Çalıca Ortaokulu'ndan Duyarlı Örnek: Gülçin Miray Karaman Ayakkabılarını Çıkardı
6
Mehmet Yiğit, Söke Kaymakamı Ali Akça ile Eğitimde İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
7
Köyceğiz’e Kent Mobilyası Desteği: Parklar ve Okullar Yenileniyor

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı