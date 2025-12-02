Çolakbayrakdar: "Engellilerle Bir Gün Değil Her Gün Beraberiz"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, belediyenin engelli vatandaşlara yönelik sürdürülen çalışmaları değerlendirdi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını" belirterek, "Hizmetlerimizle sadece özel günlerde değil, her gün onlarla birlikte oluyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm engelleri kaldırma gayreti içinde olduklarını ifade eden Çolakbayrakdar, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Mesajında Kocasinan Belediyesi'nin çalışmaları hakkında, "Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz" ifadelerini kullanan Başkan Çolakbayrakdar, şu değerlendirmeyi paylaştı: "Devletimizin engellilere sunmuş olduğu hizmetleri bizler de daha ileri seviyelere taşıyoruz. Onların hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz."

Çolakbayrakdar, başta eğitim ve sağlık olmak üzere düzenledikleri etkinliklerle engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız" sözleriyle toplumda farkındalık çağrısı yaptı ve Kocasinan'ı daha yaşanabilir bir ilçe hâline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, mesajını "Değerli hemşehrilerim; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sevdiklerinizle beraber sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum" diyerek sonlandırdı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.