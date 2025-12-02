Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mecliste 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlüğün tespit edilip savcılığa intikal ettirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:07
Çolakbayrakdar: "Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye meclisinde yaşanan usulsüzlük iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, usulsüzlüğün tespitinin kendileri tarafından yapıldığını ve gerekli hukuki sürecin başlatıldığını vurguladı.

"2 tane çürük elma çıkmışsa bunu tespit etmek ve gerekli hukuki süreci başlatmak bizim işimiz" diyen Çolakbayrakdar, hukuka intikal ettirilen rakamın 2 milyon 793 bin 500 TL olduğunu belirtti.

Çolakbayrakdar, usulsüzlüğün tespit sürecini ve takibini şöyle anlattı: 3 Kasım 2025 tarihinde teftiş kuruluna yetki yazısının onayını verdiklerini, bunun neticesinde 4 Kasım 2025 tarihinde bekletilmeden savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Suç duyurusunda bulunan tarafın Kocasinan Belediyesi olduğuna dikkat çekti.

Hukuki süreç ve sorumluluk vurgusu

Başkan, siyaset yapmanın yalan söylemek olmadığını, siyaset yapmanın vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade etti. Sorumluların tespit edildiğini ve hukuki sürecin bizzat takipçisi olacağını belirterek, belediyedeki dürüst çalışanlarla sürecin sonuna kadar takip edileceğini kaydetti.

Çolakbayrakdar, "Bu şehir hepimizin. Kimse böyle bir şey istemesin ve kimsede 'böyle bir şey vardır' diyerek şüphe ile yaşayamaz" sözleriyle kamuoyuna güvence verdi. Ayrıca, tespit edilen kamu zararının belirlenmesinin de belediyenin denetim birimi, müfettişleri ve ekip arkadaşları tarafından hızlıca gerçekleştirildiğini söyledi.

Başkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Çürük elmaları biz tespit ettik, biz ayıracağız. Bundan sonra ki süreçte de takibi yine biz yapacağız. Bizim tespit ettiğimiz, hukuka intikal ettiğimiz rakam yaklaşık olarak 2 milyon 793 bin 500 TL. Bizim tarafımızdan da hukuka belirttiğimiz rakam budur."

