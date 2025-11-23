Çomar Barajı'nda Gün Batımı Büyüsü — Çorum'da Kartpostallık Manzaralar

Çomar Barajı'nda Gün Batımı Büyüsü

Çomar Barajı, Çorum il merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Çorum Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesiyle baraj gölü çevresi hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Doğal Dinlenme ve Aktiviteler

Doğada stres atmak isteyen vatandaşların durağı olan bölge, hobi amaçlı balık tutma, piknik ve ateş yakılabilecek alanlarla ailelere ve doğaseverlere hizmet veriyor. Akşamüstleri ortaya çıkan gün batımı manzarası bölgeyi kartpostallık görüntülere sahne ediyor.

Ziyaretçi İzlenimi

Yasin Çimen, "Etkinlik yapabileceğimiz en yakın yerlerden biri olduğu için tercih ettik. Çorum’a mesafe olarak da oldukça yakın. Ayrıca hobi amaçlı balık tutulabilecek ve ateş yakılabilecek alanların bulunması da büyük avantaj. Piknik alanı olarak burayı çok beğeniyorum ve Çorum Belediyesi’ne teşekkür etmek istiyorum. Burayı çok güzel bir şekilde konumlandırmışlar. Hem temiz hem de nezih bir ortam. Bugünümüzü de burada geçirmek istedik. Malum, iş yoğunluğundan dolayı ailece sık sık bir araya gelemiyoruz" dedi.

Kuraklık Uyarısı

Öte yandan, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinde ciddi oranda düşüş gözlendi. Ziyaretçiler ve yetkililer, bu duruma dikkat çekiyor.

ÇORUM'DA İL MERKEZİNE BİRKAÇ KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN ÇOMAR BARAJI, GÜN BATIMI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN MANZARASIYLA VATANDAŞLARI MEST EDİYOR.