Çorlu'da 3 Otomobilin Karıştığı Kaza: 3 Yaralı

Çorlu'da Mustafa Kemal Caddesi'nde üç otomobilin çarpıştığı kazada üç sürücü yaralandı; yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:08
Mustafa Kemal Caddesi'nde çarpışma

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada üç otomobil çarpıştı. Olay, Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleşti.

Kazada, sürücüler Ü.O. yönetimindeki 22 AD 663, E.Ş. idaresindeki 34 HVE 883 ve T.A.'nın kullandığı 59 ADL 698 plakalı araçların karıştığı bildirildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

