Çorlu'da 3 Otomobilin Karıştığı Kaza: 3 Yaralı
Mustafa Kemal Caddesi'nde çarpışma
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada üç otomobil çarpıştı. Olay, Mustafa Kemal Caddesi'nde gerçekleşti.
Kazada, sürücüler Ü.O. yönetimindeki 22 AD 663, E.Ş. idaresindeki 34 HVE 883 ve T.A.'nın kullandığı 59 ADL 698 plakalı araçların karıştığı bildirildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.