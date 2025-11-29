Çorlu-Ergene Yolunda Otobüs Kazası: 9 Yaralı

Tekirdağ Çorlu-Ergene yolunda belediye ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı, bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 22:08
Tekirdağ’ın Çorlu-Ergene yolunda bugün meydana gelen kazada bir belediye otobüsü ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza ve Hasar

Kaza, Hatip Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde, Çorlu-Ergene yolu Çırak bayırı mevkiinde gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar oluştu ve yolcularda panik yaşandı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk değerlendirmelere göre 9 kişi yaralandı; yaralılara olay yerinde müdahale edilmesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk yapıldı.

Trafik ve Son Durum

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sonrası trafik akışı normale döndü.

