Çorum Ahşap Tasarım Atölyesi: Kadınlar Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

Çorum Belediyesi ve OKA iş birliğiyle açılan Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi, kadınlara mesleki eğitim ve üretim imkanı sunarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:03
Çorum Ahşap Tasarım Atölyesi: Kadınlar Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

Çorum Ahşap Tasarım Atölyesi: Kadınlar Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

Çorum Belediyesi’nin, kadın istihdamını desteklemek amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiği Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi, üretmek isteyen kadınların yeni merkezi haline geldi.

Atölye, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen İşim Gücüm Üretim projesiyle kadınlara yönelik kapsamlı kurslar sunuyor. Kurslar tüm hızıyla devam ediyor ve katılımcılardan yoğun talep alıyor.

Verilen Eğitimler ve Uygulama İmkanı

2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında açılan atölyede kadınlar; ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj ve CNC mobilya operatörlüğü gibi alanlarda eğitim alıyor.

Kursiyerler öğrendiklerini pratiğe döküyor, kendi tasarımlarını üretiyor ve siparişler alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlar hayallerini ve el emeğini birleştirerek üretmeye devam ediyor.

Kursiyerler, bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın a teşekkür etti.

ÇORUM BELEDİYESİ'NİN, KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)...

ÇORUM BELEDİYESİ'NİN, KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) İŞBİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ AHŞAP TASARIM VE MOBİLYA ATÖLYESİ, ÜRETMEK İSTEYEN KADINLARIN YENİ MERKEZİ HALİNE GELDİ. ATÖLYEDE EĞİTİM ALAN KADINLAR, KENDİ TASARIMLARINI YAPARAK AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYOR.

ÇORUM BELEDİYESİ'NİN, KADIN İSTİHDAMINI DESTEKLEMEK AMACIYLA ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA)...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arpaçay'da KÖYDES Toplantısı: 2025 Çalışmaları ve 2026 Yatırım Planı Görüşüldü
2
Manavgat'ta kontrolsüz kavşakta çarpışma: 1 yaralı
3
Samandağ'da Hapis Cezasıyla Aranan A.Y. Tutuklandı — 2.68 gram Esrar Ele Geçirildi
4
Adana'da Ocakbaşında İnfaz: İşyeri Sahibi Cengiz Durmaz Öldü
5
Akpınar Köyü'nde 7/24 Güvenlik: 14 Kamera ile İzleme
6
Özalp’te Kulaklı Orman Baykuşu (Asio otus) görüntülendi
7
Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali