Çorum Ahşap Tasarım Atölyesi: Kadınlar Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

Çorum Belediyesi’nin, kadın istihdamını desteklemek amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiği Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi, üretmek isteyen kadınların yeni merkezi haline geldi.

Atölye, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen İşim Gücüm Üretim projesiyle kadınlara yönelik kapsamlı kurslar sunuyor. Kurslar tüm hızıyla devam ediyor ve katılımcılardan yoğun talep alıyor.

Verilen Eğitimler ve Uygulama İmkanı

2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol kapsamında açılan atölyede kadınlar; ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj ve CNC mobilya operatörlüğü gibi alanlarda eğitim alıyor.

Kursiyerler öğrendiklerini pratiğe döküyor, kendi tasarımlarını üretiyor ve siparişler alarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınlar hayallerini ve el emeğini birleştirerek üretmeye devam ediyor.

Kursiyerler, bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın a teşekkür etti.

