Çorum Alaca’da 80 yaşındaki Hasan Dilmen evinde ölü bulundu

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Hasan Dilmen, Günhan Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; cenazesi inceleme sonrası Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:50
Çorum Alaca’da 80 yaşındaki Hasan Dilmen evinde ölü bulundu

Çorum Alaca’da 80 yaşındaki Hasan Dilmen evinde ölü bulundu

Olayın ayrıntıları

Çorum’un Alaca ilçesinde, yalnız yaşayan Hasan Dilmen (80) adlı kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Aslan Caddesi’nde meydana geldi.

Bir süredir kendisinden haber alınamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Hasan Dilmen’i yatağında hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dilmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dilmen’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm tespiti için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İLGİLİ HABERLER

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
2
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
3
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
4
Sinop Eymür'de Kayıp 17 Yaşındaki T.O. Jandarma Tarafından Sağ Bulundu
5
Yaşamın Enerjisi Fotoğraf Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu
6
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
7
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut