Çorum Alaca’da 80 yaşındaki Hasan Dilmen evinde ölü bulundu
Olayın ayrıntıları
Çorum’un Alaca ilçesinde, yalnız yaşayan Hasan Dilmen (80) adlı kişi evinde ölü bulundu.
Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Aslan Caddesi’nde meydana geldi.
Bir süredir kendisinden haber alınamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Hasan Dilmen’i yatağında hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dilmen’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Dilmen’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm tespiti için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ