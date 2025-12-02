Çorum Alaca'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Gözaltı, 2 Haç Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 adet haç ve çeşitli objeler ele geçirildi; B.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:20
Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yürütülen soruşturma

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet haç ile çeşitli dönemlere ait malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, B.Y. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda bulunan materyaller polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Konuyla ilgili olarak B.Y. gözaltına alındı.

