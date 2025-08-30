Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyü'nde meydana gelen olayda, Cemal D.'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olarak gelin Fatmagül D. gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Şüphelinin İfadesi ve Aile Bağlantısı

Karakoldaki ilk ifadesinde Fatmagül D., kayınpederini cinsel istismara uğradığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haberde yer alan diğer bir bilgiye göre, Cemal D.'nin oğlu Sezer D. ise 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmüştü.