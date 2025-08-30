DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü

Kuruçay köyünde Fatmagül D., iddiaya göre cinsel istismar gerekçesiyle kayınpederi Cemal D.'yi silahla öldürdü; şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:02
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü

Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Kuruçay köyü'nde meydana gelen olayda, Cemal D.'nin silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekiplerince cinayet şüphelisi olarak gelin Fatmagül D. gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Şüphelinin İfadesi ve Aile Bağlantısı

Karakoldaki ilk ifadesinde Fatmagül D., kayınpederini cinsel istismara uğradığı iddiasıyla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Haberde yer alan diğer bir bilgiye göre, Cemal D.'nin oğlu Sezer D. ise 17 Haziran 2024'te köyde çıkan kavgada silahla vurularak öldürülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta