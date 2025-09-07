Çorum'da 3 Trafik Kazası: 17 Yaralı

Çorum'da üç ayrı trafik kazasında 17 kişi yaralandı

Çorum'da bugün meydana gelen üç farklı trafik kazasında toplam 17 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Merkez İnönü Caddesi — Galericiler Sitesi yakınında çarpışma

Merkez İnönü Caddesi Galericiler Sitesi yakınında, Mehmet G. idaresindeki 27 NG 315 plakalı kamyonet ile Selami A.'nın kullandığı 19 KA 221 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolu — Bozbağ köyü kavşağı

Çorum-Ankara kara yolu Bozbağ köyü kavşağında, Necati Ö.'nün kullandığı 19 AT 162 plakalı kamyon ile Şevki A. idaresindeki 35 HA 910 plakalı otomobil çarpıştı. Bu kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Mecitözü ilçesi — Alören mevkisinde takla

Mecitözü ilçesi Alören mevkisinde Osman A. idaresindeki 34 DJE 347 plakalı otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

