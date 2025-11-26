Çorum’da 7. Karma Resim Sergisi: 61 Eser Şehit Öğretmenler İçin

Çorum’da 7. Geleneksel Karma Resim Sergisi: 61 Eser Şehit Öğretmenler İçin

Sergi, Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde açıldı

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geleneksel hale getirdiği 7. Geleneksel Karma Resim Sergisi, Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törenle açıldı. Sergide il genelindeki 47 sanatçıya ait 61 eser yer aldı.

Teröristlerin saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın ve görevi başında şehit düşen öğretmenlerin anısına açılan sergi, davetlilerden büyük beğeni topladı.

Açılışta konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Sanat fiziki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş toplumların bir üst seviyede ihtiyaç duyduğu bir uğraş. İkincisi bu sergiyi, bu çalışmayı şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın aziz hatırasına ithafen yapmanız çok kıymetli. İnşallah hepimizin hayata bakışını güzelleyecektir. Bu sergi, şehitlerimize duyduğumuz minneti, şükranı bir kez daha bize hatırlatacaktır" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, "Şehit öğretmenimizin sesini susturduklarını sandılar. Ancak o ses tüm Anadolu’ya yayıldı. Öğrencilerinden kopardılar ama bugün tüm okullarımızda öğrenciler, Şenay Aybüke’nin sesiyle büyüyor, onun öğrencileri gibi hissediyorlar. Öğretmen arkadaşları, meslek büyükleri onun adına ağıtlar yaktı, türküler söyledi. Sanatçılar ise tuvallere onun hatırasını ve hatıralarını resmetti. Onu susturmak istediler, fakat o artık tüm Türkiye’nin sesi oldu" diye konuştu.

Okul müdürü Mustafa Ünlü de emeği geçenlere teşekkür etti.

