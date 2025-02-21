Çorum'da Apartmana Silahlı Saldırı: Camlar Hasar Gördü

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırı, apartman dairesinde hasara yol açtı. Zanlılar aranıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 01:01
Çorum'da Apartmana Silahlı Saldırı: Camlar Hasar Gördü

Çorum'da Silahlı Saldırı Şoku

Çorum'un Ulukavak Mahallesi, Tekceviz 15. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesine düzenlenen silahlı saldırı, bölgede büyük paniğe yol açtı. Olay, 1. kat daireye kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açılmasıyla gerçekleşti.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

İkametin sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, durumu değerlendirmeye aldı. Yapılan incelemelerde, saldırı sonucu evin camlarında belirgin hasar meydana geldiği tespit edildi.

Zanlıların Yakalanması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Saldırının ardından, zanlı ya da zanlıların yakalanması amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve neden kaynaklandığına dair soruşturma sürdürülüyor.

Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu. Ekipler olay yerinde çalışma...

Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu. Ekipler olay yerinde çalışma...

Çorum'da bir ikamete düzenlenen silahlı saldırı hasara neden oldu. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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