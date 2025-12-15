Şanlıurfa'da Çiftçilere 35 Bin Fıstık Fidanı — Yüzde 85 Hibe

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla yaklaşık 35 bin adet fıstık fidanını çiftçilere dağıttı.

Dağıtım ve iş birliği

Fidanlar, Akçakale Fidanlığında belediyenin kendi imkanları ve uzman ekipleriyle yetiştirildi ve yüzde 85 hibe desteğiyle üreticilere ulaştırıldı. Dağıtım, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde yürütülen Urfa Keten Köyneği Fıstığının Korunması ve Üretiminin Artırılması Projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Fidan özellikleri ve üreticiye katkısı

Dağıtılan fidanlar, bıttım tohumundan yetiştirilen tüplü bir yaşındaki fıstık fidanları olup, iklim şartlarına dayanıklılığı, yüksek verim potansiyeli ve bölge toprak yapısına uygunluğu göz önünde bulundurularak seçildi. Böylece hem yeni bahçe tesis etmek isteyen çiftçilere hem de mevcut bahçelerini genişletmek isteyen üreticilere önemli kolaylık sağlanmış oldu.

Halil Hatipoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı, uygulamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin üretim gücünü artırmak amacıyla yüzde 85 hibeli fıstık fidanı programını başlattık. Bu destek sayesinde küçük ve orta ölçekli çiftçilerimizin bahçe tesis maliyetlerini azaltmayı, aynı zamanda şehrimizin tarımsal potansiyeline katkı sunmayı hedefliyoruz"

Çiftçilerin tepkisi ve ileriye dönük hedefler

Eyyübiye İşletmesinde fidanlarını teslim alan çiftçiler, özellikle artan girdi maliyetleri karşısında verilen desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Üreticiler, yüzde 85 hibeli fıstık fidanı imkanını adeta can suyu olarak nitelendirerek, Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteklerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi hedefleniyor. Bu tür projelerin hem üreticilerin güçlenmesine hem de şehrin tarımsal katma değerinin yükselmesine önemli katkı sunduğu belirtiliyor.

