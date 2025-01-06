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Çorum'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 18:30
Çorum'da DEAŞ Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum’da DEAŞ Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 5 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmeyi amaçlıyordu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyon kapsamında, Irak uyruklu Mezher Hussein Mahmood (57), Mohammed Sephan Khalat Al Doci (30), Abdullah Hüseyin Ali (68), Abdurrahman Mezhem Hussein (34) ve Ahmet Mezhen Hussein (29) adlı şüpheliler takibe alındı. Teknik ve fiziki takip ile gözaltına alınan bu zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlik Kararıyla Tutuklandılar

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, DEAŞ üyeleriyle ilgili geniş kapsamlı operasyonun devam edeceğinin altını çizdi.

Operasyon Anı ve Ele Geçirilen Unsurlar

Operasyon sırasında düzenlenen baskınlar, polis kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin şüphelileri gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda çok sayıda dolar banknot ele geçirdiği dikkat çekiyor. Bu durum, terör örgütü üyelerinin finansal kaynaklarına yönelik de önemli bir darbe niteliği taşıyor.

Çorum'daki bu operasyon, DEAŞ'a karşı yürütülen ulusal mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli...

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

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