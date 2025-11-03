Çorum'da Genç Tartışmadan Kaçarken Silahla Yaralandı

Çorum'da Genç Tartışma Sonrası Silahla Yaralandı

Olayın Detayları

Çorum'da, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde tanımadığı kişilerle tartışan S.K. (25), olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu yaralandı.

Yaralı halde yakındaki evine sığınan S.K., durumu bildirerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

