Çorum'da İlaçlama Sonrası Zehirlenme: 8 Kişinin Durumu İyi, Sorumlu Gözaltında

Çorum Valiliği, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5'i çocuk olmak üzere 8 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. İlaçlamayı yapan A.U. isimli kişi ise gözaltına alındı.

Olayın detayları

Olay, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi'ndeki apartmanda gerçekleşti. Valiliğin açıklamasına göre, 29 Kasım tarihinde saat 19.04 sıralarında 2. kattaki dairede yapılan ilaçlama sonrasında üst katlarda yaşayanlar kimyasal etkilenme belirtisi göstermeye başladı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve sağlık durumu

İlk ambulansın olay yerine 3 dakika içinde ulaştığı, iki çocuk ve annelerinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Hastalarda bulantı ve kusma şikayetleri görüldü ancak yapılan tetkikler sonucunda tedavi altında tutulan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Tedbir amaçlı büyükler acil serviste 8 saat, çocuklar ise servislerde 24 saat müşahede altında tutuldu.

AFAD ölçümleri ve bulgular

AFAD ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ölçümlerde ilaçlama sonrası uçucu organik bileşik (VOC) tespit edildi. İncelemede, ilaçlanan dairenin çocuk odasında kalıntı tespit edildi, binanın ortak kullanım alanlarında ve diğer dairelerinde ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Toplamda 3 aileden 8 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Soruşturma ve alınan önlemler

İlaçlamayı gerçekleştiren A.U. gözaltına alınarak emniyete sevk edildi. AFAD ve ekipler binayı tahliye ederek gerekli kimyasal ölçümleri gerçekleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

