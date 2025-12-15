DOLAR
Çorum’da Jandarma Operasyonu: Çadırda 10 Kök Skunk Ele Geçirildi

Çorum jandarması Bayat ve Osmancık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çadırda 10 kök skunk ve çok sayıda uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:28
Çorum’da jandarma operasyonu: Çadırda skunk yetiştirme düzeni çökertildi

Operasyonun detayları ve ele geçirilenler

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayat ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden bir şahsın evinde özel düzenek kurarak uyuşturucu madde yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında, evin bahçesinde kurulan çadırda skunk bitkisi yetiştirildiği tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda; 2 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme lambası, 1 adet termometre, 276 gram skunk maddesi, 10 kök skunk bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 193 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca Osmancık ilçesinde tespit edilen bir adreste yapılan aramada ise 45 gram sentetik kannabioid bulundu.

Her iki operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

