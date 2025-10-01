Çorum'da Kadın, Dini Nikahla Yaşadığı Kişinin Otomobilini Ateşe Verdi

Olayın Detayları

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde adresinde, M.A. ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen N.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından N.A., sokakta park halinde bulunan ve sahibi M.A.'ya ait olduğu belirtilen 34 DTD 379 plakalı otomobili ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir genç, aracın önünde park halindeki traktörü çalıştırarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirtilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

