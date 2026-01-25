Çorum'da Kar Festivali Çatak Tabiat Parkı'nda Yoğun İlgi

Çorum'da Çatak Tabiat Parkı'nda düzenlenen kar festivali, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaş festival alanına akın etti; alan karla dolup taşarken, ziyaretçiler halay çekip kızakla kayarak eğlendi.

Etkinliğe Çorum Belediyesi tarafından tahsis edilen halk otobüsleri ve vatandaşların şahsi araçlarıyla gelenler katıldı. Festival boyunca piknik yapan aileler, çocukların yoğun katılımıyla renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyon nedeniyle tabiat parkı güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılara çay ve çorba ikram edildi. Karla yapılan etkinliklerin yanı sıra bölgedeki sosyal birliktelik ve dayanışma da öne çıktı.

Başkan Halil İbrahim Aşgın'ın Açıklaması

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın festivalin yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Yazın, kışın hemşehrilerimiz buraya sık sık gelirler. Merkeze de ortalama 25 kilometresi olan, oksijeni bol, ağaçları güzel bir alan. Maalesef son yıllarda çok fazla kar yağışı göremedik. Özellikle şehir merkezinde kar yağışlarımız bu yılki kadar yoktu. İstedik ki Çorumlu hemşehrilerimiz çoluklarıyla, aileleriyle eğlenceye doysunlar, kara doysunlar. Daha öncesinde de düzenlediğimiz şenliklerden bir tanesini bu yıl da tertip ettik. Ama açıkçası şunu itiraf edelim, bu kadar ilginin olacağını biz de beklemiyorduk. Bugün tatil olması sebebiyle neredeyse Çorum’da araç kalmadı. Tüm Çorum adeta buraya çatı attı. Sadece kendi özel araçlarıyla değil, onlarca belediye otobüslerimiz hemşehrilerimizi buraya taşıdı. Burada kar topu var, burada kayak var, burada karın bütün güzelliklerinin yaşanmışlığı var ama en çok da Çorumluların birbirini kucaklaması var, sevgisi var, muhabbeti var. İnşallah şunu gördük ki kar şenliğinin bir tanesi Çorum’a yetmez, Çorumluya yetmez. İnşallah Allah önümüzdeki süreçte kar nimetinden Çorum’u fazlasıyla istifade ettirirse biz de hemşehrilerimizi bu şenliklerle istifade ettirmeye devam edeceğiz"

Katılımcıların İzlenimleri

Yağmur Topalak festivalde çok eğlendiğini belirterek, "Fazlasıyla eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Böylelikle gelenek ve kültürlerimizin de genişlediğini düşünüyorum. Bu tarz aktivitelerin artmasını istiyorum. Çünkü gençler olarak Çorum’da fazla yapılacak bir aktivite olmuyor. Fakat biz buraya ailemizle gelerek mutluluk ve sevinç duygularımızı coşturuyoruz. İnşallah devamı gelir, Allah’ım bize karı daha çok yağdırır da daha çok kayak yaparız. Ben bu yaşımdayken bile çok eğleniyorum, çok mutlu oluyorum" dedi.

Zehra Amine Salik ise, "Çatak Tabiat Parkı’nda kar festivali düzenlendi. Biz de ailemle birlikte karın tadını çıkartmaya geldik. Ayrıca burada halaylar çekildi ve etkinlikler düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Festival, hem eğlence hem de sosyal dayanışma açısından Çorumluların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

ÇORUM'DA BULUNAN ÇATAK TABİAT PARKI’NDA DÜZENLENEN KAR FESTİVALİ, VATANDAŞLARIN AKIMINA UĞRADI. KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞUNUN OLUŞTUĞU FESTİVALDE, VATANDAŞLAR KAR ÜSTÜNDE HALAY ÇEKİP KIZAKLARLA KAYARAK DOYASIYA EĞLENDİ.