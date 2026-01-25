Erzincan'da dar gelirlilere doğalgaz desteği

Vali Hamza Aydoğdu: Tespitlerin ardından hanelere yardım yapılacak

Erzincan'da doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.

Vali Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti.

Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.

Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedeflediği vurgulandı.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, UYGULAMANIN YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEĞİNİ BELİRTEREK, MADDİ İMKÂNI YETERSİZ OLAN VE DOĞALGAZ FATURASINI ÖDEMEKTE ZORLANAN AİLELER İÇİN GEREKLİ TESPİTLERİN YAPILACAĞINI İFADE ETTİ