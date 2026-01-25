Erzincan'da Dar Gelirlilere Doğalgaz Desteği

Erzincan Valiliği, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli ailelere kış öncesi destek sağlayacak. Tespitlerin ardından yardımlar verilecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:01
Vali Hamza Aydoğdu: Tespitlerin ardından hanelere yardım yapılacak

Erzincan'da doğalgaz faturalarını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere Erzincan Valiliği tarafından destek sağlanacak.

Vali Hamza Aydoğdu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini belirterek, maddi imkânı yetersiz olan ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanan aileler için gerekli tespitlerin yapılacağını ifade etti.

Yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğalgaz desteği verileceği bildirildi.

Uygulamanın, özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmeyi hedeflediği vurgulandı.

