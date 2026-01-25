Germencik'te GESA ile Sürekli Sosyal Destek

Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde sosyal destek ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar, Belediye Başkanı Burak Zencircinin koordinasyonunda yürütülüyor.

Yedieylül Mahallesi

Yedieylül Mahallesi'nde engelli, yaşlı ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara yönelik berber hizmeti evlerinde sağlandı.

Ortaklar Mahallesi

Ortaklar Mahallesi'nde giyim bankası aracılığıyla 15 vatandaşa kıyafet yardımı ulaştırıldı ve iki farklı noktadan bağış alındı.

Hoş geldin bebek ve sokak hayvanları

Hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan bebekler için hazırlanan çantalar aile ziyaretleriyle teslim edildi. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda esnafa mama dağıtımı yapılarak can dostlarının beslenmesine destek sağlandı.

Hıdırbeyli Mahallesi ve giyim bankası

Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir hastaya havalı yatak teslim edilirken, Germencik giyim bankası üzerinden 16 vatandaşa daha kıyafet yardımı yapıldı. Ayrıca dört ayrı noktadan bağış kabul edildi. Gün boyunca sokak hayvanları için mama dağıtımı sürdü.

Belediye Başkanı Burak Zencirci, Germencik'te iyilik köprüleri kurmaya devam edeceklerini ve dayanışmayı büyütmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

