Çorum'da Karbonmonoksit Şüphesi: 9 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da şeker fabrikasının kireç ocağında baş dönmesi, bulantı ve kusma şikâyetleriyle 9 işçi karbonmonoksit şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; 5'inin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:43
Çorum-Ankara kara yolunda faaliyet gösteren şeker fabrikasının kireç ocağı bölümünde çalışan işçiler arasında sağlık şikâyetleri ortaya çıktı.

İhbar ve müdahale

Çalışanlarda baş dönmesi, bulantı ve kusma belirtileri görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastaneye kaldırılanlar ve durumu

İlk müdahalelerin ardından 9 işçi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Atilla A. (46), Erol C. (59), Ahmet E. Ö. (64), Ertuğrul Z. (58) ve Yaşar B. (48) kırmızı gözlem ünitesinde tedavi altına alındı.

Fabrikada önlemler ve soruşturma

Fabrikanın kireç ocağı bölümündeki faaliyetler durduruldu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da şeker fabrikasında çalışan 9 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

