Çorum'da Mantar Toplarken Uçurumdan Düşen Kişi Yaralandı

Yaralı Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, mantar toplamak amacıyla gittiği ormanlık alanda korkunç bir kaza geçirdi. 52 yaşındaki Mustafa Karakiraz, arkadaşları ve oğluyla birlikte Fındıkkıran mevkisinde mantar toplarken, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Olayın Detayları

Olay sonrasında oğulunun ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralının kurtarılması için çevredeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Ekipler, yaralıyı uçurumdan güvenli bir şekilde yukarı çıkarmayı başardı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Mustafa Karakiraz, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından, durumu ciddileşince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.