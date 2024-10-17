Çorum'da Minibüs ile Tanker Çarpıştı: 1 Ölü, 22 Yaralı

Çorum'da Kazada Can Kaybı ve Yaralılar

Çorum'un Alaca ilçesinde, işçileri taşıyan bir servis minibüsü ile zift yüklü bir tanker arasında çarpışma gerçekleşti. Bu kazada bir kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Kazanın Detayları

İlk belirlemelere göre, 53 yaşındaki Rıza Onar’ın kullandığı ve 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolunun Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybeden ve Yaralılar

Olayda, 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin ismi Nurten Akbaş olarak açıklandı. Ayrıca, sürücülerin yanı sıra minibüsteki bazı yolcular da yaralandı. Yaralananlar arasında Sevim Özdemir (67), Belkız Çam (40), Sevda Yaman (37), Gülay Burcu (49), Nahide Barulay (61), ve daha birçok kişi bulunuyor.

Yaralıların Durumu ve Ziyaret

Yaralılar, olay yerinden ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorum Valisi Ali Çalgan, hastaneye giderek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Valilikten yapılan açıklamada; Çalgan’ın yaralıların sağlık durumunu doktorlardan öğrenerek, iki yaralının yoğun bakımda tedavi altında olduğunu bildirdi. Tüm yaralılara acil şifalar dileyen Vali'nin ziyareti, yaralıların aileleri üzerinde de moral kaynağı oldu.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Çorum Valisi Ali Çalgan, hastanede yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.