Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı (biri çocuk)

Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Kazada sürücü ile bir çocuk yaralandı
Çorum'da meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Kaza, M.K. (57) idaresindeki 55 AAY 702 plakalı otomobilin Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşti.
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.L.B. (11) yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.