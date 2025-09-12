Çorum'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı (biri çocuk)

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarpan 55 AAY 702 plakalı otomobilde M.K. ve 11 yaşındaki A.L.B. yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:45
Kazada sürücü ile bir çocuk yaralandı

Çorum'da meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, M.K. (57) idaresindeki 55 AAY 702 plakalı otomobilin Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı mevkisinde aydınlatma direğine çarpması sonucu gerçekleşti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan A.L.B. (11) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

