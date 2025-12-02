Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Çorum'da, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde bir otomobilin çelik bariyerlere çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı, Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

