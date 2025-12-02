Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Çorum Çevreyolu Bulvarı'nda otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 08:15
Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Çorum’da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Çorum'da, Çevreyolu Bulvarı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü mevkiinde bir otomobilin çelik bariyerlere çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Y. idaresindeki 19 AGJ 870 plakalı, Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM’DA OTOMOBİLİN ÇELİK BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ...

ÇORUM’DA OTOMOBİLİN ÇELİK BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ YARALANDI.

ÇORUM’DA OTOMOBİLİN ÇELİK BARİYERLERE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis: Transit Gemi Geçişleri 08.30'da Kapatıldı
2
Susurluk'ta Tek Taraflı Trafik Kazası: 1 Yaralı
3
Hisarcık MYO'da Bologna Bilgi Paketi ve Ders Tanım Formu Eğitimi
4
Sultanhisar'da Evcil Hayvan Mama Atölyesi Kuruluyor
5
Murat Dağı’nda 2025 yılı 42’inci Dönem Gece Etkinliği — Vali Musa Işın Katıldı
6
Mersin'de 'Anadolu’dan Ezgiler' Konseri Coşkuyla Gerçekleşti
7
Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu'na Teşekkür Belgesi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?