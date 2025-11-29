Çorum'da otomobil köprüden düştü, taşlık alanda asılı kaldı

Çorum'da Slimkent Caddesi'nde kontrolden çıkan 06 EAS 90 plakalı otomobil köprüden düşüp taşlık alanda asılı kaldı; sürücü I.Ç. ve 2 çocuk yara almadı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 18:44
Sürücü ve 2 çocuk yara almadan kurtuldu

Çorum'un Slimkent Caddesi'nde meydana gelen kazada, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprü kenarındaki taşlık alana düştü ve burada asılı kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçtaki 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin devrilme tehlikesi bulunması nedeniyle araç, güvenlik amaçlı ip yardımıyla yol kenarındaki demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERDEN GÖRÜNTÜ

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YERDEN GÖRÜNTÜ

KAZADA HASAR GÖREN ARACIN TAMPON KISMINDAN GÖRÜNTÜ

