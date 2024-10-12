Çorum'da Pazarcıya Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde, cerrahi maske takmış ve etek giymiş bir kişi, pazar yerinde satış yapan 31 yaşındaki Galip A.'ya silahlı saldırıda bulundu. Olay, pazar alanında meydana geldi.

Saldırı Anı

Edinilen bilgilere göre, silahlı şahıs tabancayla Galip A.'ya ateş ederek kaçtı. Saldırgan, kaçarken havaya da ateş açtı. Bu durum, olay yerinde bulunan vatandaşlar arasında panik yarattı.

Yaralı Pazarcının Durumu

İhbar üzerine bölgeye hızla intikal eden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Galip A.'yı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu kritik olan pazarcının tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Ekiplerinin Çalışmaları Sürüyor

Olay sonrası, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çorum polisi, olayla ilgili detayları araştırarak, halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Çorum'da bir kişinin silahla vurduğu pazarcı, ağır yaralandı. Ağır yaralanan Galip A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'da bir kişinin silahla vurduğu pazarcı, ağır yaralandı. Ağır yaralanan Galip A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.