Çorum'da Sahte Alkolden Zehirlenme Vakası: 39 Yaşındaki Kişi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Üzücü Bir Olay

Çorum'un Altınbaş köyünde, sahte alkolden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki Deniz K. hayatını kaybetti. Olay, yakınları tarafından Deniz K.'nin evinde baygın bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Baygın halde bulunan Deniz K. için yakınları derhal yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri köye yönlendirildi. Yapılan ilk müdahalede, Deniz K.'nın sahte içki tüketmiş olduğunun tespit edilmesi sağlık durumunun hızla bozulmasına neden oldu.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Hızla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Deniz K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otopsi Süreci Başlatıldı

Deniz K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.