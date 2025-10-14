Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Jandarma denetimlerinde çok sayıda madde ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Osmancık ve Laçin ilçelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 1239 gram uyuşturucu madde, 54 sentetik ecza ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 8 kişi, ekiplerce gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Çorum'da jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Denetimlerde 1239 gram uyuşturucu madde, 54 sentetik ecza ve kullanma aparatları ele geçirildi.