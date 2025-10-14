Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Çorum'da jandarma operasyonunda kent merkezi ile Osmancık ve Laçin'de 1239 gram uyuşturucu ve 54 sentetik ecza ele geçirildi; 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 15:53
Jandarma denetimlerinde çok sayıda madde ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Osmancık ve Laçin ilçelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında 1239 gram uyuşturucu madde, 54 sentetik ecza ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 8 kişi, ekiplerce gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

