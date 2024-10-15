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Çorum'da Yangın Felaketi: Bir Ev Kül Oldu

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi, yetkililer destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:12
Çorum'da Yangın Felaketi: Bir Ev Kül Oldu

Yangın Olayı

Çorum'un Laçin ilçesindeki Karasoku köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın, Osman Yıldız isimli vatandaşın tek katlı evinde meydana geldi.

İlk Müdahale

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Laçin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü; ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Destek Mesajı

Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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