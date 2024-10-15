Çorum'da Yangın Felaketi: Bir Ev Kül Oldu

Yangın Olayı
Çorum'un Laçin ilçesindeki Karasoku köyünde bir evde yangın çıktı. Yangın, Osman Yıldız isimli vatandaşın tek katlı evinde meydana geldi.
İlk Müdahale
Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Laçin Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü; ancak ev kullanılamaz hale geldi.
Destek Mesajı
Laçin Kaymakam Vekili Emre Konak, yangından etkilenen aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek, gerekli desteklerin sağlanacağını bildirdi.
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Laçin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.