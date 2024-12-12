Kocaeli 2023'te Kişi Başına GSYH'de Zirveye Yerleşti

Kocaeli, 2023 yılı itibarıyla kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) alanında 516 bin 460 lira ile en üst sıradaki konumunu elde etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kocaeli’ni 510 bin 733 lira ile İstanbul ve 438 bin 242 lira ile Ankara takip etti.

Türkiye genelindeki GSYH verileri değerlendirildiğinde, İstanbul 8 trilyon 60 milyar 358 milyon lira ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den %30,4 pay aldı. İkinci sıradaki Ankara'nın GSYH'si 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira, üçüncü sırada yer alan İzmir ise 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira olarak kaydedildi.

Kocaeli, kişi başına GSYH'de zirvedeki konumunu korumasının yanı sıra, 116 bin 767 lira ile Şanlıurfa, 110 bin 553 lira ile Ağrı ve 108 bin 21 lira ile Van son üç sırayı paylaşarak bu alanda daha düşük rakamlara sahip iller arasında yer aldı.

Türkiye genelinde, 2023'te GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, İstanbul tarım, ormancılık ve balıkçılık dışındaki alanlarda %64,8 payla ön plana çıktı. Ayrıca finans ve sigorta faaliyetleri %62,5, mesleki hizmetler %45,9 ve inşaat faaliyetleri %28,9 pay aldı.

Yıllık GSYH, 44 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gösterdi. Şırnak, Siirt ve Samsun en yüksek artış oranlarıyla dikkat çekerken, Zonguldak, Bayburt ve Artvin ise azalış kaydetti.

Yıllık GSYH artışına en fazla katkıda bulunan il, %1,65 ile İstanbul olurken, %0,96 ile Ankara ve %0,27 ile Kocaeli onu izledi. 2023 yılında GSYH büyümesine negatif etki eden iller arasında ise Zonguldak, Artvin ve Gaziantep öne çıktı.