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Bakan Bolat, Türkiye-İran İkili Ticaret Hedefini Yükseltiyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran ziyareti sırasında 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmanın yollarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:48
Bakan Bolat, Türkiye-İran İkili Ticaret Hedefini Yükseltiyor

Bakan Bolat, İran'daki Temaslarını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İran 29. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için gerçekleştirdiği Tahran ziyaretiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefe ulaşması için işbirliği alanlarını çeşitlendirmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

İşbirliği Alanlarının Genişletilmesi

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından, her iki ülkenin Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde ticari ilişkilerin güçlendiğini ifade etti. "Sınır ticaret merkezlerinin geliştirilmesi ve yeni sınır kapılarının açılması hususunu gündeme getirdik," diyen Bolat, Türkiye'nin İran ile olan ticaretini artırma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mutabakat Zaptının Önemi

Bakan Bolat, İran Ticaret, Sanayi ve Maden Bakanı Muhammed Atabek ile yaptığı görüşme sonucunda, belirlenen ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmak için işbirliklerini değerlendirdiklerini dile getirdi. "İran ile kara yolu ticaretinin artırılması noktasında, sınır kapılarındaki çalışmaların hızlandırılması konusunda mutabık kaldık" dedi ve Türkiye-İran 29. Dönem Mutabakat Zaptı'nın ikili işbirliği açısından önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti.

İş Dünyası ile Ortaklaşa Adımlar

Bolat, Türkiye-İran İstişare Toplantısı çerçevesinde Türk iş dünyasıyla bir araya geldiklerini kaydetti ve "Türkiye-İran ikili ticaret hacmini artırma noktası için iş dünyamızın taleplerini ele aldık. Müteahhitlik firmalarımız, İran'daki projelerde önemli roller üstlenmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ile de görüşerek, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesini destekleyeceklerini vurguladı.

Milli Para Birimleri ile Ticaret Vurgusu

Öte yandan, Bakan Bolat, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ile de görüştü. Görüşmede, Sadık, İslam ülkeleri arasında milli para birimleriyle ticaret yapmanın önemine dikkat çekti. Geçmişte, ulusal para birimlerinin kullanılmasıyla ticaret yapmak için anlaşmalar yapıldığını ifade etti.

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