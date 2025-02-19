Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti: Bir Kişi Tutuklandı

Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Çorum'un Mecitözü ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir kişi, yapılan operasyon sonucu tutuklandı.

Valilikten Açıklama

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bekişler köyünde bir kişinin silah ticareti yaptığına dair bilgiler üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek şüpheliyi takibe aldı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelinin evine yönelik bir operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı. Evde yapılan aramada 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.