Çorum'da Zincirleme Trafik Kazasında 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, D100 kara yolu Hacıhasan köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kaza, aynı istikamette seyreden dört aracın çarpışması sonucu gerçekleşti. Mahmut Gündede yönetimindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç; Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş'ın kullandığı 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 UU 6027 plakalı diğer bir hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İlk belirlemelere göre, sürücü Mahmut Gündede ve diğer araçlardan birinin yolcusunun Ömer Bal olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası D100 kara yolunun Merzifon istikameti kontrollü olarak açıldı ve trafik akışı sağlanmaya çalışılıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.